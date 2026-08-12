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Psalm 136,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 136 8 in der Gute Nachricht Bibel

Die Sonne, um den Tag zu regieren – – Seine Liebe hört niemals auf!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 8 in der Lutherbibel

die Sonne, den Tag zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 8 in der Einheitsübersetzung

die Sonne zur Herrschaft über den Tag, * denn seine Huld währt ewig,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 136 8 in der Elberfelder Bibel

Die Sonne zur Herrschaft am Tage – denn seine Gnade {währt} ewig!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 136 8 in der Neue Genfer Übersetzung

die Sonne, dass sie den Tag regiere, ja, ewig währt seine Güte;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 136 8 in der Schlachter 2000

die Sonne zur Beherrschung des Tages; denn seine Gnade währt ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 136 8 in der New International Version

the sun to govern the day, His love endures for ever.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 136 8 in der Hoffnung für Alle

Die Sonne, um den Tag zu bestimmen – seine Gnade hört niemals auf!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 136:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-136/vers-8 [gedruckt am 12.08.2026]