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Psalm 137,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 137 2 in der Gute Nachricht Bibel

Unsere Harfen hingen dort an den Weiden; wir mochten nicht mehr auf ihnen spielen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 137 2 in der Lutherbibel

Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 137 2 in der Einheitsübersetzung

An die Weiden in seiner Mitte * hängten wir unsere Leiern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 137 2 in der Elberfelder Bibel

An die Pappeln dort hängten wir unsere Zithern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 137 2 in der Neue Genfer Übersetzung

An die Weiden dort hängten wir unsere Zithern.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 137 2 in der Schlachter 2000

An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 137 2 in der New International Version

There on the poplars we hung our harps,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 137 2 in der Hoffnung für Alle

Unsere Lauten hängten wir an die Zweige der Pappeln, wir hatten aufgehört, auf ihnen zu spielen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 137:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-137/vers-2 [gedruckt am 09.08.2026]