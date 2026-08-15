Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 138
  5. Vers 3
Zu Psalm 138 Vers 2 Zu Psalm 138 Vers 4

Psalm 138,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 138 3 in der Gute Nachricht Bibel

Du hast mich erhört, als ich zu dir schrie; du ermutigst mich zu den kühnsten Wünschen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 138 3 in der Lutherbibel

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 138 3 in der Einheitsübersetzung

Am Tag, da ich rief, gabst du mir Antwort, * du weckst Kraft in meiner Seele.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 138 3 in der Elberfelder Bibel

An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir. Du vermehrtest mir in meiner Seele die Kraft.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 138 3 in der Neue Genfer Übersetzung

An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört; du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 138 3 in der Schlachter 2000

An dem Tag, da ich rief, hast du mir geantwortet; du hast mir Mut verliehen, in meine Seele kam Kraft.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 138 3 in der New International Version

When I called, you answered me; you greatly emboldened me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 138 3 in der Hoffnung für Alle

Als ich zu dir um Hilfe schrie, hast du mich erhört und mir neue Kraft geschenkt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 138:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-138/vers-3 [gedruckt am 15.08.2026]