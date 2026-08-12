Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 139
  5. Vers 7
Zu Psalm 139 Vers 6 Zu Psalm 139 Vers 8

Psalm 139,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 139 7 in der Gute Nachricht Bibel

Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen, wohin fliehen, damit du mich nicht siehst?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 139 7 in der Lutherbibel

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 139 7 in der Einheitsübersetzung

Wohin kann ich gehen vor deinem Geist, * wohin vor deinem Angesicht fliehen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 139 7 in der Elberfelder Bibel

Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 139 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 139 7 in der Schlachter 2000

Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 139 7 in der New International Version

Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 139 7 in der Hoffnung für Alle

Wie könnte ich mich dir entziehen; wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 139:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-139/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]