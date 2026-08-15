Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 142
  5. Vers 3
Zu Psalm 142 Vers 2 Zu Psalm 142 Vers 4

Psalm 142,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 142 3 in der Gute Nachricht Bibel

Ihm klage ich meine Not, ihm sage ich, was mich quält.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 142 3 in der Lutherbibel

Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 142 3 in der Einheitsübersetzung

Ich schütte vor ihm meine Klage aus, * tue vor ihm kund meine Drangsal.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 142 3 in der Elberfelder Bibel

Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 142 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 142 3 in der Schlachter 2000

Ich schütte meine Klage vor ihm aus und verkünde meine Not vor ihm.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 142 3 in der New International Version

When my spirit grows faint within me, it is you who watch over my way. In the path where I walk people have hidden a snare for me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 142 3 in der Hoffnung für Alle

Ihm klage ich meine ganze Not; ihm sage ich, was mich bedrängt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 142:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-142/vers-3 [gedruckt am 15.08.2026]