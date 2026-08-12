Psalm 142,7- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 142 7 in der Gute Nachricht Bibel
Höre mein Schreien, ich bin mit meiner Kraft am Ende! Rette mich vor meinen Verfolgern, sie sind zu stark für mich!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 142 7 in der Lutherbibel
Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 142 7 in der Einheitsübersetzung
Vernimm doch meinen Notschrei, * denn ich bin tief erniedrigt. Errette mich vor meinen Verfolgern, * denn sie sind mir zu mächtig!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 142 7 in der Elberfelder Bibel
Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 142 7 in der Neue Genfer Übersetzung
Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich!
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 142 7 in der Schlachter 2000
Höre auf mein Wehklagen, denn ich bin sehr schwach; errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 142 7 in der New International Version
Set me free from my prison, that I may praise your name. Then the righteous will gather about me because of your goodness to me.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 142 7 in der Hoffnung für Alle
Höre auf meinen Hilfeschrei, denn ich bin völlig verzweifelt! Rette mich vor meinen Verfolgern, denn ich bin ihnen hilflos ausgeliefert!
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.