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Psalm 144,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 144 15 in der Gute Nachricht Bibel

Glücklich das Volk, dem es so ergeht! Glücklich das Volk, das den HERRN zum Gott hat!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 144 15 in der Lutherbibel

Wohl dem Volk, dem es so ergeht! Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 144 15 in der Einheitsübersetzung

Selig das Volk, dem es so ergeht, * selig das Volk, dessen Gott der HERR ist!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 144 15 in der Elberfelder Bibel

Glücklich das Volk, dem es so ergeht! Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 144 15 in der Neue Genfer Übersetzung

Glücklich zu preisen ist das Volk, dem es so ergeht. Glücklich zu preisen ist das Volk, dessen Gott der HERR ist!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 144 15 in der Schlachter 2000

Wohl dem Volk, dem es so ergeht; wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 144 15 in der New International Version

Blessed is the people of whom this is true; blessed is the people whose God is the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 144 15 in der Hoffnung für Alle

Glücklich ist das Volk, das so etwas erlebt! Glücklich ist das Volk, dessen Gott der HERR ist!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 144:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-144/vers-15 [gedruckt am 09.08.2026]