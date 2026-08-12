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Psalm 145,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 145 2 in der Gute Nachricht Bibel

Jeden Tag, Gott, will ich dir danken; immer, ohne Ende, will ich dich preisen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 2 in der Lutherbibel

Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 2 in der Einheitsübersetzung

Jeden Tag will ich dich preisen * und deinen Namen loben auf immer und ewig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 145 2 in der Elberfelder Bibel

Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben immer und ewig.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 145 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeiten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 145 2 in der Schlachter 2000

Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 145 2 in der New International Version

Every day I will praise you and extol your name for ever and ever.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 145 2 in der Hoffnung für Alle

Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 145:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-145/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]