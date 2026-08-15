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Psalm 148,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 148 11 in der Gute Nachricht Bibel

Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Fürsten und Mächtigen der Erde!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 148 11 in der Lutherbibel

ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 148 11 in der Einheitsübersetzung

ihr Könige der Erde und alle Völker, * ihr Fürsten und alle Richter der Erde,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 148 11 in der Elberfelder Bibel

Könige der Erde und alle Völker, Oberste und alle Richter der Erde!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 148 11 in der Neue Genfer Übersetzung

´Lobt ihn, ` ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Herrscher und sämtliche Richter auf Erden;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 148 11 in der Schlachter 2000

ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 148 11 in der New International Version

kings of the earth and all nations, you princes and all rulers on earth,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 148 11 in der Hoffnung für Alle

Lobt ihn, ihr Könige und alle Völker, ihr Herrscher und Machthaber dieser Welt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 148:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-148/vers-11 [gedruckt am 15.08.2026]