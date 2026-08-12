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Psalm 149,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 149 7 in der Gute Nachricht Bibel

Sie sollen Gottes Gericht vollziehen, an allen Völkern Vergeltung üben,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 149 7 in der Lutherbibel

dass sie Rache üben unter den Völkern, Strafe unter den Nationen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 149 7 in der Einheitsübersetzung

um unter den Nationen Vergeltung zu üben, * Strafgericht bei den Völkern,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 149 7 in der Elberfelder Bibel

um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 149 7 in der Neue Genfer Übersetzung

um Vergeltung zu üben an den Nationen, Strafe zu vollstrecken an den Völkern;

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 149 7 in der Schlachter 2000

um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 149 7 in der New International Version

to inflict vengeance on the nations and punishment on the peoples,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 149 7 in der Hoffnung für Alle

um an den gottlosen Völkern Vergeltung zu üben und sein Strafgericht an ihnen zu vollziehen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 149:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-149/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]