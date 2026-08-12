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Psalm 16,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 16 5 in der Gute Nachricht Bibel

HERR, was ich brauche, du teilst es mir zu; du hältst mein Los in der Hand.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 16 5 in der Lutherbibel

Der HERR ist mein Gut und mein Teil; du hältst mein Los in deinen Händen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 16 5 in der Einheitsübersetzung

Der HERR ist mein Erbteil, er reicht mir den Becher, * du bist es, der mein Los hält.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 16 5 in der Elberfelder Bibel

Der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher; du bist es, der mein Los festlegt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 16 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Mein Besitz und mein Erbe ist der HERR selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 16 5 in der Schlachter 2000

Der HERR ist mein Erbteil und das [Teil] meines Bechers; du sicherst mir mein Los.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 16 5 in der New International Version

LORD, you alone are my portion and my cup; you make my lot secure.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 16 5 in der Hoffnung für Alle

Du, HERR, bist alles, was ich habe; du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 16:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-16/vers-5 [gedruckt am 12.08.2026]