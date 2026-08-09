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Psalm 18,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 18 21 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR hat mir meine Treue vergolten; er hat mir Gutes getan, denn meine Hände sind rein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 21 in der Lutherbibel

Der HERR tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 21 in der Einheitsübersetzung

Der HERR handelte gut an mir nach meiner Gerechtigkeit, * vergalt mir nach der Reinheit meiner Hände.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 18 21 in der Elberfelder Bibel

Der Herr handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergalt er mir.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 18 21 in der Neue Genfer Übersetzung

So handelte der HERR an mir, denn ich hatte nach seinem Willen gelebt. Weil meine Hände rein waren von aller Schuld, hat er mir Gutes vergolten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 18 21 in der Schlachter 2000

Der HERR hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 18 21 in der New International Version

For I have kept the ways of the LORD; I am not guilty of turning from my God.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 18 21 in der Hoffnung für Alle

Der HERR tat mir Gutes für meine Treue, meine Rechtschaffenheit hat er belohnt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 18:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-18/vers-21 [gedruckt am 09.08.2026]