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Psalm 19,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 19 4 in der Gute Nachricht Bibel

Kein Wort wird gesprochen, kein Laut ist zu hören

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 19 4 in der Lutherbibel

ohne Sprache und ohne Worte; unhörbar ist ihre Stimme.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 19 4 in der Einheitsübersetzung

ohne Rede und ohne Worte, * ungehört bleibt ihre Stimme.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 19 4 in der Elberfelder Bibel

ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 19 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 19 4 in der Schlachter 2000

Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 19 4 in der New International Version

Yet their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens God has pitched a tent for the sun.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 19 4 in der Hoffnung für Alle

Dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 19:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-19/vers-4 [gedruckt am 12.08.2026]