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Psalm 2,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 2 10 in der Gute Nachricht Bibel

Darum nehmt Vernunft an, ihr Könige; lasst euch warnen, ihr Mächtigen der Erde!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 2 10 in der Lutherbibel

So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 2 10 in der Einheitsübersetzung

Nun denn, ihr Könige, kommt zur Einsicht, * lasst euch warnen, ihr Richter der Erde!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 2 10 in der Elberfelder Bibel

Und nun, ihr Könige, handelt verständig; lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 2 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 2 10 in der Schlachter 2000

So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 2 10 in der New International Version

Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 2 10 in der Hoffnung für Alle

Darum, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an, lasst euch warnen, ihr Mächtigen der Welt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 2:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-2/vers-10 [gedruckt am 15.08.2026]