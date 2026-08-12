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Psalm 20,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 20 2 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR gebe dir Antwort, wenn du in Not gerätst und zu ihm schreist; er selbst, der Gott Jakobs, sei dein Beschützer!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 20 2 in der Lutherbibel

Der HERR erhöre dich in der Not, der Name des Gottes Jakobs schütze dich!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 20 2 in der Einheitsübersetzung

Der HERR antworte dir am Tag der Bedrängnis, * der Name des Gottes Jakobs schütze dich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 20 2 in der Elberfelder Bibel

Der Herr erhöre dich am Tag der Bedrängnis, der Name des Gottes Jakobs schütze dich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 20 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Der HERR erhöre dich, wenn du in Not zu ihm rufst, der Name des Gottes Jakobs schütze dich.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 20 2 in der Schlachter 2000

Der HERR antworte dir am Tag der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs schütze dich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 20 2 in der New International Version

May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 20 2 in der Hoffnung für Alle

Der HERR erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist, der Gott Jakobs beschütze dich!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 20:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-20/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]