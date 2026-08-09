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Psalm 22,31

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 22 31 in der Gute Nachricht Bibel

Auch die kommende Generation soll ihm dienen, sie soll hören, was er getan hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 31 in der Lutherbibel

Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen; vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 31 in der Einheitsübersetzung

Nachkommen werden ihm dienen. Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. /

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 22 31 in der Elberfelder Bibel

Nachkommen werden ihm dienen; man wird vom Herrn erzählen einer Generation,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 22 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 31 in der Schlachter 2000

Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 22 31 in der New International Version

They will proclaim his righteousness, declaring to a people yet unborn: He has done it!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 22 31 in der Hoffnung für Alle

Die kommenden Generationen werden ihm dienen, eine wird der nächsten von ihm erzählen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 22:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-22/vers-31 [gedruckt am 09.08.2026]