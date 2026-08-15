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Psalm 22,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 22 7 in der Gute Nachricht Bibel

Doch ich bin kaum noch ein Mensch, ich bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 7 in der Lutherbibel

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 7 in der Einheitsübersetzung

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, * der Leute Spott, vom Volk verachtet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 22 7 in der Elberfelder Bibel

Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 22 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm, zum Spott der Leute bin ich geworden, das ganze Volk verabscheut mich.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 22 7 in der Schlachter 2000

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 22 7 in der New International Version

All who see me mock me; they hurl insults, shaking their heads.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 22 7 in der Hoffnung für Alle

Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr – nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 22:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-22/vers-7 [gedruckt am 15.08.2026]