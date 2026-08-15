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Psalm 25,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 25 11 in der Gute Nachricht Bibel

Dein Name, HERR, bürgt für deine Liebe; darum vergib mir meine Schuld – sie ist so groß!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 11 in der Lutherbibel

Um deines Namens willen, HERR, vergib mir meine Schuld, die da groß ist!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 11 in der Einheitsübersetzung

Um deines Namens willen, HERR, vergib meine Schuld, * denn sie ist groß!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 25 11 in der Elberfelder Bibel

Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 25 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Mach deinem Namen alle Ehre, HERR: Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 11 in der Schlachter 2000

Um deines Namens willen, o HERR, vergib meine Schuld; denn sie ist groß!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 25 11 in der New International Version

For the sake of your name, LORD, forgive my iniquity, though it is great.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 25 11 in der Hoffnung für Alle

HERR, mach deinem Namen Ehre und vergib mir meine schwere Schuld!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 25:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-25/vers-11 [gedruckt am 15.08.2026]