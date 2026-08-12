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Psalm 25,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 25 19 in der Gute Nachricht Bibel

Sieh meine Feinde, HERR: Es sind so viele, sie setzen mir zu mit Grausamkeit und Hass.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 19 in der Lutherbibel

Sieh, wie meiner Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 19 in der Einheitsübersetzung

Sieh meine Feinde, wie zahlreich sie sind, * mit welchem tödlichen Hass sie mich hassen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 25 19 in der Elberfelder Bibel

Sieh meine Feinde an, wie viele sie sind, mit gewalttätigem Hass hassen sie mich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 25 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Sieh doch, wie viele Feinde ich habe, sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 19 in der Schlachter 2000

Sieh an meine Feinde, denn es sind viele, und sie hassen mich grimmig.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 25 19 in der New International Version

See how numerous are my enemies and how fiercely they hate me!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 25 19 in der Hoffnung für Alle

Meine Feinde sind kaum zu zählen, abgrundtief hassen sie mich.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 25:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-25/vers-19 [gedruckt am 12.08.2026]