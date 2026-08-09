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Psalm 25,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 25 22 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, befreie Israel aus aller Not!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 22 in der Lutherbibel

Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 22 in der Einheitsübersetzung

Gott, erlöse Israel * aus all seinen Nöten!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 25 22 in der Elberfelder Bibel

Erlöse Israel, Gott, aus allen seinen Nöten!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 25 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott, erlöse Israel aus all seiner Not!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 25 22 in der Schlachter 2000

O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 25 22 in der New International Version

Deliver Israel, O God, from all their troubles!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 25 22 in der Hoffnung für Alle

O Gott, erlöse Israel aus aller Not!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 25:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-25/vers-22 [gedruckt am 09.08.2026]