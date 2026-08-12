Psalm 28,3- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 28 3 in der Gute Nachricht Bibel
Verurteile mich nicht zusammen mit denen, die deine Gebote frech missachten, auch nicht mit denen, die Unheil stiften – die zwar mit allen freundlich reden, doch im Herzen nur böse Pläne aushecken.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 28 3 in der Lutherbibel
Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 28 3 in der Einheitsübersetzung
Raff mich nicht weg mit den Übeltätern und Frevlern, * die Frieden! sagen zu ihrem Nächsten, / doch Böses hegen in ihrem Herzen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 28 3 in der Elberfelder Bibel
Reiße mich nicht weg mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihren Nächsten, aber Böses in ihrem Herzen haben!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 28 3 in der Neue Genfer Übersetzung
Reiß mich nicht plötzlich in den Tod, zusammen mit den Gottlosen und Verbrechern, die mit anderen ´zum Schein` freundlich reden, während ihre Herzen voller Bosheit sind!
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 28 3 in der Schlachter 2000
Lass mich nicht weggerafft werden mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die friedlich reden mit ihren Nächsten und doch Böses im Sinn haben!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 28 3 in der New International Version
Do not drag me away with the wicked, with those who do evil, who speak cordially with their neighbours but harbour malice in their hearts.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 28 3 in der Hoffnung für Alle
Reiß mich nicht aus dem Leben wie die Gottlosen! Soll es mir etwa so gehen wie denen, die nur Böses im Schilde führen? Mit ihren Mitmenschen reden sie freundlich, aber im Herzen schmieden sie finstere Pläne.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.