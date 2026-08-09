Psalm 28,5- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 28 5 in der Gute Nachricht Bibel
Sie haben keine Augen für dein Tun, sie merken nicht, wie du eingreifst, HERR! Du wirst sie zu Boden werfen, dass sie nicht wieder aufstehen können.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 28 5 in der Lutherbibel
Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des HERRN noch auf die Werke seiner Hände; darum wird er sie niederreißen und nicht wieder aufbauen.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 28 5 in der Einheitsübersetzung
Denn sie achten nicht auf die Taten des HERRN * noch auf das Werk seiner Hände. Darum reißt er sie nieder * und baut sie nicht wieder auf.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 28 5 in der Elberfelder Bibel
Denn sie achten nicht auf die Taten des Herrn, noch auf das Werk seiner Hände. Er wird sie zerstören und nicht aufbauen.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 28 5 in der Neue Genfer Übersetzung
Denn alles, was der HERR tut, ist ihnen gleichgültig. Sie wollen auch nicht anerkennen, was seine Hände geschaffen haben. Darum wird er sie ´und ihre Werke` niederreißen und nicht wieder aufbauen.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 28 5 in der Schlachter 2000
Denn sie achten nicht auf die Taten des HERRN, noch auf das Werk seiner Hände; er möge sie zerstören und nicht bauen!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 28 5 in der New International Version
Because they have no regard for the deeds of the LORD and what his hands have done, he will tear them down and never build them up again.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 28 5 in der Hoffnung für Alle
Sie missachten, was der HERR getan hat, und sein Handeln ist ihnen gleichgültig. Deshalb wird er sie vernichten, und niemand wird übrig bleiben.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.