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Psalm 31,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 31 4 in der Gute Nachricht Bibel

Du gibst mir Halt, du bietest mir Schutz. Geh mit mir und führe mich, denn du bist mein Gott!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 31 4 in der Lutherbibel

Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 31 4 in der Einheitsübersetzung

Denn du bist mein Fels und meine Festung; * um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 31 4 in der Elberfelder Bibel

Denn mein Fels und meine Burg bist du; und um deines Namens willen führe mich und leite mich!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 31 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Ja, du bist mein Fels und meine Burg! Du wirst mich führen und leiten – dafür stehst du mit deinem Namen ein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 31 4 in der Schlachter 2000

Denn du bist mein Fels und meine Festung, führe und leite du mich um deines Namens willen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 31 4 in der New International Version

Keep me free from the trap that is set for me, for you are my refuge.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 31 4 in der Hoffnung für Alle

Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu machen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 31:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-31/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]