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Psalm 33,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 33 11 in der Gute Nachricht Bibel

Doch was er selbst sich vornimmt, das führt er auch aus; sein Plan steht für alle Zeiten fest.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 11 in der Lutherbibel

Aber der Ratschluss des HERRN bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 11 in der Einheitsübersetzung

Der Ratschluss des HERRN bleibt ewig bestehen, * die Pläne seines Herzens durch alle Geschlechter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 33 11 in der Elberfelder Bibel

Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 33 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch die Absichten des HERRN haben für immer Bestand, seine Pläne setzen sich durch – jetzt und in allen künftigen Generationen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 11 in der Schlachter 2000

Der Ratschluss des HERRN bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 33 11 in der New International Version

But the plans of the LORD stand firm for ever, the purposes of his heart through all generations.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 33 11 in der Hoffnung für Alle

Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er; seine Pläne sind gültig für alle Zeit.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 33:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-33/vers-11 [gedruckt am 09.08.2026]