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Psalm 33,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 33 14 in der Gute Nachricht Bibel

von dort oben, wo sein Thronsitz ist, beobachtet er alle, die auf der Erde leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 14 in der Lutherbibel

Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 14 in der Einheitsübersetzung

Von seinem Thronsitz schaut er nieder * auf alle Bewohner der Erde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 33 14 in der Elberfelder Bibel

Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 33 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Von seinem Thron aus blickt er herab, er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 14 in der Schlachter 2000

von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 33 14 in der New International Version

from his dwelling-place he watches all who live on earth –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 33 14 in der Hoffnung für Alle

Von seinem Thron blickt er nieder auf alle Bewohner der Erde.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 33:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-33/vers-14 [gedruckt am 12.08.2026]