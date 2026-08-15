Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 33
  5. Vers 7
Zu Psalm 33 Vers 6 Zu Psalm 33 Vers 8

Psalm 33,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 33 7 in der Gute Nachricht Bibel

Das Wasser am Himmel hat er in Wolken gefasst, die Fluten in Kammern eingesperrt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 7 in der Lutherbibel

Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 7 in der Einheitsübersetzung

Er sammelt das Wasser des Meeres und dämmt es ein, * legt die Fluten in Kammern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 33 7 in der Elberfelder Bibel

Er sammelt das Wasser des Meeres wie der Damm, legt in Behälter die Fluten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 33 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In die riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 33 7 in der Schlachter 2000

Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Damm und sammelt die Fluten in Speicher.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 33 7 in der New International Version

He gathers the waters of the sea into jars; he puts the deep into storehouses.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 33 7 in der Hoffnung für Alle

Er sammelte das Wasser des Meeres an einem Ort und speicherte die Ozeane in riesigen Becken.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 33:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-33/vers-7 [gedruckt am 15.08.2026]