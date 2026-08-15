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Psalm 34,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 34 5 in der Gute Nachricht Bibel

Ich wandte mich an den HERRN und er antwortete mir; er befreite mich von allen meinen Ängsten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 5 in der Lutherbibel

Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 5 in der Einheitsübersetzung

Ich suchte den HERRN und er gab mir Antwort, * er hat mich all meinen Ängsten entrissen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 34 5 in der Elberfelder Bibel

Ich suchte den Herrn, und er antwortete mir; und aus allen meinen Ängsten rettete er mich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 34 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich suchte die Nähe des HERRN – und er hat mir geantwortet: Er rettete mich aus aller Angst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 5 in der Schlachter 2000

Als ich den HERRN suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 34 5 in der New International Version

Those who look to him are radiant; their faces are never covered with shame.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 34 5 in der Hoffnung für Alle

Als ich beim HERRN Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 34:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-34/vers-5 [gedruckt am 15.08.2026]