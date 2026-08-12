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Psalm 34,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 34 9 in der Gute Nachricht Bibel

Erprobt es doch selbst und erlebt es: Der HERR ist gütig! Wie glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 9 in der Lutherbibel

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 9 in der Einheitsübersetzung

Kostet und seht, wie gut der HERR ist! * Selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 34 9 in der Elberfelder Bibel

Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist! Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 34 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der HERR gütig ist! Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 34 9 in der Schlachter 2000

Schmeckt und seht, wie freundlich der HERR ist; wohl dem, der auf ihn traut!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 34 9 in der New International Version

Fear the LORD, you his holy people, for those who fear him lack nothing.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 34 9 in der Hoffnung für Alle

Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der HERR ist! Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 34:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-34/vers-9 [gedruckt am 12.08.2026]