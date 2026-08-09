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Psalm 37,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 37 24 in der Gute Nachricht Bibel

Er mag fallen, aber er stürzt nicht zu Boden; denn der HERR hält ihn fest an der Hand.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 24 in der Lutherbibel

Fällt er, so stürzt er doch nicht; denn der HERR hält ihn fest an der Hand.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 24 in der Einheitsübersetzung

Auch wenn er strauchelt, stürzt er nicht hin, * denn der HERR stützt seine Hand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 37 24 in der Elberfelder Bibel

fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 37 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn ein solcher Mensch dann doch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen, denn der HERR hält ihn an der Hand.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 37 24 in der Schlachter 2000

Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben; denn der HERR stützt seine Hand.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 37 24 in der New International Version

though he may stumble, he will not fall, for the LORD upholds him with his hand.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 37 24 in der Hoffnung für Alle

Selbst wenn er einmal stolpert, fällt er nicht zu Boden, denn der HERR hält ihn fest an der Hand.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 37:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-37/vers-24 [gedruckt am 09.08.2026]