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Psalm 39,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 39 14 in der Gute Nachricht Bibel

Wende deinen strafenden Blick von mir ab, damit ich noch einmal aufatmen kann, bevor ich gehen muss und nicht mehr bin!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 39 14 in der Lutherbibel

Lass ab von mir, dass ich mich erquicke, ehe ich dahinfahre und nicht mehr bin.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 39 14 in der Einheitsübersetzung

Blick weg von mir, / sodass ich heiter blicken kann, * bevor ich dahinfahre und nicht mehr da bin!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 39 14 in der Elberfelder Bibel

Blicke von mir weg, dass ich {noch einmal} fröhlich werde, bevor ich dahingehe und nicht mehr bin!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 39 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Blicke nicht länger im Zorn auf mich, damit ich wieder froh werde, bevor ich diese Erde verlassen muss und nicht mehr bin.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 39 14 in der Schlachter 2000

Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahinfahre und nicht mehr bin!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 39 14 in der Hoffnung für Alle

Strafe mich nicht länger in deinem Zorn, damit ich mich noch einmal freuen kann, bevor ich sterben muss und nicht mehr bin!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-39/vers-14 [gedruckt am 12.08.2026]