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Psalm 40,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 40 8-9 in der Gute Nachricht Bibel

Darum sage ich: Mein Gott, ich bin bereit, zu tun, was du von mir erwartest, so wie es für mich aufgeschrieben ist im Buch des Gesetzes. Ich freue mich über dein Gesetz und trage es in meinem Herzen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 40 9 in der Lutherbibel

Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 40 9 in der Einheitsübersetzung

Deinen Willen zu tun, mein Gott, war mein Gefallen * und deine Weisung ist in meinem Innern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 40 9 in der Elberfelder Bibel

Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist tief in meinem Innern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 40 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Es erfüllt mich mit Freude, zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 40 9 in der Schlachter 2000

deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 40 9 in der New International Version

I proclaim your saving acts in the great assembly; I do not seal my lips, LORD, as you know.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 40 9 in der Hoffnung für Alle

Ich will gerne deinen Willen tun, mein Gott, dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 40:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-40/vers-9 [gedruckt am 15.08.2026]