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Psalm 41,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 41 12 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn das Siegesgeschrei meiner Feinde verstummt, dann weiß ich, dass du es gut mit mir meinst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 41 12 in der Lutherbibel

Daran merke ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind über mich nicht frohlocken wird.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 41 12 in der Einheitsübersetzung

Daran habe ich erkannt, dass du an mir Gefallen hast: * wenn mein Feind nicht über mich triumphieren kann.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 41 12 in der Elberfelder Bibel

Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich jauchzt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 41 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Wenn meine Feinde nicht die Oberhand behalten, erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 41 12 in der Schlachter 2000

Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 41 12 in der New International Version

Because of my integrity you uphold me and set me in your presence for ever.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 41 12 in der Hoffnung für Alle

Du lässt nicht zu, dass sie über mich triumphieren; daran erkenne ich, dass du mich liebst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-41/vers-12 [gedruckt am 12.08.2026]