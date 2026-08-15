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Psalm 44,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 44 19 in der Gute Nachricht Bibel

Wir haben uns nicht von dir abgewandt und sind keinen Schritt von deinem Weg gewichen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 44 19 in der Lutherbibel

Unser Herz ist nicht abgefallen noch unser Schritt gewichen von deinem Weg,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 44 19 in der Einheitsübersetzung

Unser Herz wich nicht zurück * und unser Schritt hat deinen Pfad nicht verlassen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 44 19 in der Elberfelder Bibel

Unser Herz ist nicht zurückgewichen, noch sind unsere Schritte abgebogen von deinem Pfad,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 44 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Unser Herz hat sich nicht von dir abgewendet, mit keinem Schritt sind wir von deinem Weg abgewichen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 44 19 in der Schlachter 2000

Unser Herz hat sich nicht zurückgewandt, noch sind unsere Schritte abgewichen von deinem Pfad;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 44 19 in der New International Version

But you crushed us and made us a haunt for jackals; you covered us over with deep darkness.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 44 19 in der Hoffnung für Alle

Niemals sind wir dir untreu geworden, auch deine Gebote haben wir befolgt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-44/vers-19 [gedruckt am 15.08.2026]