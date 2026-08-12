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Psalm 46,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 46 4 in der Gute Nachricht Bibel

wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern: Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 46 4 in der Lutherbibel

wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 46 4 in der Einheitsübersetzung

mögen seine Wasser tosen und schäumen * und vor seinem Ungestüm Berge erzittern. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 46 4 in der Elberfelder Bibel

Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen! //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 46 4 in der Neue Genfer Übersetzung

wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 46 4 in der Schlachter 2000

wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 46 4 in der New International Version

There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 46 4 in der Hoffnung für Alle

Auch dann nicht, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 46:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-46/vers-4 [gedruckt am 12.08.2026]