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Psalm 47,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 47 9 in der Gute Nachricht Bibel

Gott herrscht über alle Völker; er sitzt auf seinem heiligen Thron.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 47 9 in der Lutherbibel

Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 47 9 in der Einheitsübersetzung

Gott wurde König über die Völker, * Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 47 9 in der Elberfelder Bibel

Gott ist König geworden über die Nationen; Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 47 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott herrscht als König über alle Völker der Erde, er hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 47 9 in der Schlachter 2000

Gott herrscht über die Völker; Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 47 9 in der New International Version

The nobles of the nations assemble as the people of the God of Abraham, for the kings of the earth belong to God; he is greatly exalted.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 47 9 in der Hoffnung für Alle

Ja, Gott ist König über alle Völker, er sitzt auf seinem heiligen Thron.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 47:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-47/vers-9 [gedruckt am 10.08.2026]