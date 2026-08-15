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Psalm 48,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 48 5 in der Gute Nachricht Bibel

Die Könige rotteten sich zusammen und stürmten gemeinsam gegen die Stadt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 48 5 in der Lutherbibel

Denn siehe, Könige waren versammelt und miteinander herangezogen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 48 5 in der Einheitsübersetzung

Denn siehe: Könige traten zusammen, * gemeinsam rückten sie näher.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 48 5 in der Elberfelder Bibel

Denn siehe, die Könige hatten sich verabredet, waren herangezogen miteinander.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 48 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Könige anderer Völker hatten sich verbündet und waren gemeinsam ´gegen die Stadt` gezogen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 48 5 in der Schlachter 2000

Denn siehe, die Könige hatten sich verbündet und waren miteinander herangezogen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 48 5 in der New International Version

they saw her and were astounded; they fled in terror.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 48 5 in der Hoffnung für Alle

Feindliche Könige verbündeten sich und zogen gegen Jerusalem.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 48:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-48/vers-5 [gedruckt am 15.08.2026]