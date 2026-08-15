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Psalm 49,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 49 8 in der Gute Nachricht Bibel

Doch Gott ein Menschenleben abzukaufen ist unmöglich! Auch sein eigenes Leben kann niemand auslösen:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 49 8 in der Lutherbibel

Kann doch keiner einen andern auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 49 8 in der Einheitsübersetzung

Doch kann keiner einen Bruder auslösen, * an Gott für ihn ein Sühnegeld zahlen

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 49 8 in der Elberfelder Bibel

Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen, nicht kann er Gott sein Lösegeld geben –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 49 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch kein Mensch kann das Leben eines anderen mit Geld verlängern, niemand kann sich bei Gott vom Tod freikaufen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 49 8 in der Schlachter 2000

Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen; er kann Gott das Lösegeld nicht geben

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 49 8 in der New International Version

the ransom for a life is costly, no payment is ever enough –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 49 8 in der Hoffnung für Alle

Doch niemand kann für das Leben seines Freundes bezahlen, niemand kann ihn bei Gott vom Tod freikaufen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 49:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-49/vers-8 [gedruckt am 15.08.2026]