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Psalm 51,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 51 20 in der Gute Nachricht Bibel

Erweise doch Zion deine Liebe: Bau die Mauern Jerusalems wieder auf!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 20 in der Lutherbibel

Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 20 in der Einheitsübersetzung

Nach deinem Wohlgefallen tu Gutes an Zion, * erbaue wieder die Mauern Jerusalems!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 51 20 in der Elberfelder Bibel

Tue Zion Gutes in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 51 20 in der Neue Genfer Übersetzung

In deiner Güte erweise auch der Stadt Zion Gutes, ja, festige die Mauern Jerusalems!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 51 20 in der Schlachter 2000

Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 51 20 in der Hoffnung für Alle

Zeige Zion deine Liebe und festige die Mauern Jerusalems!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 51:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-51/vers-20 [gedruckt am 12.08.2026]