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Psalm 55,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 55 6 in der Gute Nachricht Bibel

Furcht und Zittern haben mich gepackt und kaltes Grauen steigt in mir hoch.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 55 6 in der Lutherbibel

Furcht und Zittern ist über mich gekommen, und Grauen hat mich überfallen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 55 6 in der Einheitsübersetzung

Furcht und Zittern erfassten mich; * ich schauderte vor Entsetzen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 55 6 in der Elberfelder Bibel

Furcht und Zittern kamen mich an, und Schauder bedeckte mich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 55 6 in der Neue Genfer Übersetzung

Furcht und Zittern setzt mir zu, das Grauen droht mich zu ersticken.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 55 6 in der Schlachter 2000

Furcht und Zittern kommt mich an, und Schauder bedeckt mich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 55 6 in der New International Version

I said, ‘Oh, that I had the wings of a dove! I would fly away and be at rest.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 55 6 in der Hoffnung für Alle

Furcht und Zittern haben mich erfasst, und vor Schreck bin ich wie gelähmt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 55:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-55/vers-6 [gedruckt am 15.08.2026]