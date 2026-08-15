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Psalm 57,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 57 12 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, überstrahle den Himmel mit deiner Herrlichkeit und erfülle die Erde mit deiner Macht!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 57 12 in der Lutherbibel

Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 57 12 in der Einheitsübersetzung

Erhebe dich über den Himmel, Gott! * Deine Herrlichkeit sei über der ganzen Erde!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 57 12 in der Elberfelder Bibel

Erhebe dich über den Himmel, Gott, über der ganzen Erde {sei} deine Herrlichkeit!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 57 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Zeige dich, o Gott, in deiner Macht, lass sie den Himmel überstrahlen, und auch auf der ganzen Erde lass deine Herrlichkeit sichtbar werden.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 57 12 in der Schlachter 2000

Erhebe dich über die Himmel, o Gott, Über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 57 12 in der Hoffnung für Alle

Gott, zeige deine Größe, die den Himmel überragt; erweise auf der ganzen Welt deine Hoheit und Macht!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-57/vers-12 [gedruckt am 15.08.2026]