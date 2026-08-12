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Psalm 59,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 59 11 in der Gute Nachricht Bibel

Du bist so gut zu mir, du stehst mir bei und lässt mich triumphieren über meine Feinde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 59 11 in der Lutherbibel

Gott erzeigt mir reichlich seine Güte, Gott lässt mich herabsehen auf meine Feinde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 59 11 in der Einheitsübersetzung

Mein huldreicher Gott kommt mir entgegen; * Gott lässt mich herabsehen auf meine Gegner.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 59 11 in der Elberfelder Bibel

Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen; Gott wird mich {herab} sehen lassen auf meine Feinde.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 59 11 in der Neue Genfer Übersetzung

In seiner Liebe wird mein Gott mir zur Hilfe kommen und mich über meine Feinde triumphieren lassen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 59 11 in der Schlachter 2000

Mein Gott wird mir entgegenkommen mit seiner Gnade; Gott wird mich meine Lust sehen lassen an meinen Feinden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 59 11 in der New International Version

But do not kill them, Lord our shield, or my people will forget. In your might uproot them and bring them down.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 59 11 in der Hoffnung für Alle

Du, mein Gott, kommst mir in Liebe entgegen und lässt mich über meine Feinde triumphieren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 59:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-59/vers-11 [gedruckt am 12.08.2026]