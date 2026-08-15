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Psalm 6,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 6 2 in der Gute Nachricht Bibel

HERR, du bist zornig auf mich. Aber nimm die Strafe von mir, schlag mich nicht so hart!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 6 2 in der Lutherbibel

Ach, HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 6 2 in der Einheitsübersetzung

HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn * und züchtige mich nicht in deinem Grimm!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 6 2 in der Elberfelder Bibel

Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, und züchtige mich nicht in deinem Grimm!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 6 2 in der Neue Genfer Übersetzung

HERR, bestrafe mich nicht in deinem Zorn, weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 6 2 in der Schlachter 2000

HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 6 2 in der New International Version

Have mercy on me, LORD, for I am faint; heal me, LORD, for my bones are in agony.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 6 2 in der Hoffnung für Alle

HERR, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ich flehe dich an: Strafe mich nicht länger!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 6:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-6/vers-2 [gedruckt am 15.08.2026]