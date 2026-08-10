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Psalm 61,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 61 5 in der Gute Nachricht Bibel

Ich möchte immer in deinem Tempel bleiben und mich bergen im Schutz deiner Flügel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 61 5 in der Lutherbibel

Lass mich wohnen in deinem Zelte ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 61 5 in der Einheitsübersetzung

In deinem Zelt möchte ich Gast sein auf ewig, * mich bergen im Schutz deiner Flügel. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 61 5 in der Elberfelder Bibel

Ich möchte weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner Flügel. //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 61 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Ich möchte in deinem Heiligtum wohnen für alle Ewigkeit, mich bergen unter deinen schützenden Flügeln. /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 61 5 in der Schlachter 2000

Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel! (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 61 5 in der New International Version

For you, God, have heard my vows; you have given me the heritage of those who fear your name.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 61 5 in der Hoffnung für Alle

Wo du wohnst, möchte auch ich für immer bleiben – dort, in deinem Heiligtum. Bei dir suche ich Zuflucht wie ein Küken unter den Flügeln seiner Mutter.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 61:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-61/vers-5 [gedruckt am 10.08.2026]