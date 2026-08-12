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Psalm 62,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 62 7 in der Gute Nachricht Bibel

er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin; darum werde ich nicht wanken.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 62 7 in der Lutherbibel

Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 62 7 in der Einheitsübersetzung

Er allein ist mein Fels und meine Rettung, * meine Burg, ich werde nicht wanken.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 62 7 in der Elberfelder Bibel

Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung; ich werde nicht wanken.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 62 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Er allein ist mein Fels und meine Rettung, ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 62 7 in der Schlachter 2000

Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg; ich werde nicht wanken.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 62 7 in der New International Version

My salvation and my honour depend on God; he is my mighty rock, my refuge.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 62 7 in der Hoffnung für Alle

Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei, und niemand kann mich zu Fall bringen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 62:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-62/vers-7 [gedruckt am 12.08.2026]