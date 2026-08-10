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Psalm 66,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 66 11 in der Gute Nachricht Bibel

Du hast uns in die Falle laufen lassen, uns schwere Lasten aufgebürdet.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 11 in der Lutherbibel

du hast uns in den Turm werfen lassen, du hast auf unsern Rücken eine Last gelegt,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 11 in der Einheitsübersetzung

Du brachtest uns in schwere Bedrängnis * und legtest uns eine drückende Last auf die Schulter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 66 11 in der Elberfelder Bibel

Du hast uns ins Netz gehen lassen, hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 66 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Du hast uns ins Fangnetz geraten lassen, hast drückende Lasten auf unseren Rücken gelegt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 11 in der Schlachter 2000

Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unseren Lenden eine schwere Last auferlegt;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 66 11 in der New International Version

You brought us into prison and laid burdens on our backs.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 66 11 in der Hoffnung für Alle

Du hast uns in die Falle laufen lassen und schwere Lasten auf unsere Schultern gelegt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 66:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-66/vers-11 [gedruckt am 10.08.2026]