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Psalm 66,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 66 14 in der Gute Nachricht Bibel

Ich bringe, was ich dir versprach, als ich in arger Bedrängnis war.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 14 in der Lutherbibel

wie ich meine Lippen aufgetan habe und mein Mund geredet hat in meiner Not.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 14 in der Einheitsübersetzung

die meine Lippen versprachen * und mein Mund in meiner Not gelobte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 66 14 in der Elberfelder Bibel

zu denen sich meine Lippen aufgetan haben und die mein Mund ausgesprochen hat in meiner Not.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 66 14 in der Neue Genfer Übersetzung

die über meine Lippen kamen, die mein Mund ausgesprochen hat, als ich in Not war.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 66 14 in der Schlachter 2000

zu denen sich meine Lippen aufgetan hatten, und die mein Mund geredet hatte in meiner Not.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 66 14 in der New International Version

vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 66 14 in der Hoffnung für Alle

die ich in meiner Not hinausgeschrien habe.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 66:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-66/vers-14 [gedruckt am 15.08.2026]