Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Psalm
  4. Kapitel 67
  5. Vers 2
Zu Psalm 67 Vers 1 Zu Psalm 67 Vers 3

Psalm 67,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 67 2 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, wende uns deine Liebe zu und segne uns blicke uns freundlich an!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 67 2 in der Lutherbibel

Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten, – Sela –

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 67 2 in der Einheitsübersetzung

Gott sei uns gnädig und segne uns. * Er lasse sein Angesicht über uns leuchten, [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 67 2 in der Elberfelder Bibel

Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse sein Angesicht leuchten über uns, //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 67 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 67 2 in der Schlachter 2000

Gott sei uns gnädig und segne uns; er lasse sein Angesicht leuchten über uns, (Sela)

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 67 2 in der New International Version

so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 67 2 in der Hoffnung für Alle

Gott, sei uns gnädig und segne uns! Blicke uns freundlich an!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 67:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-67/vers-2 [gedruckt am 10.08.2026]