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Psalm 67,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 67 7 in der Gute Nachricht Bibel

Die Erde hat gute Ernte gebracht; so segnet uns Gott, unser Gott!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 67 7 in der Lutherbibel

Das Land gibt sein Gewächs; es segne uns Gott, unser Gott!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 67 7 in der Einheitsübersetzung

Die Erde gab ihren Ertrag. * Gott, unser Gott, er segne uns!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 67 7 in der Elberfelder Bibel

Die Erde gibt ihren Ertrag; Gott, unser Gott, wird uns segnen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 67 7 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Erdboden bringt seine Frucht hervor – Gott, unser Gott, wird uns ´mit einer reichen Ernte` segnen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 67 7 in der Schlachter 2000

Das Land gibt sein Gewächs; es segne uns Gott, unser Gott.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 67 7 in der New International Version

May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 67 7 in der Hoffnung für Alle

Das Land brachte eine gute Ernte hervor, unser Gott hat uns reich beschenkt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 67:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-67/vers-7 [gedruckt am 15.08.2026]