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Psalm 68,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 68 20 in der Gute Nachricht Bibel

Tag für Tag sei der Herr gepriesen; denn er trägt uns, er ist unser Helfer!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 20 in der Lutherbibel

Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 20 in der Einheitsübersetzung

Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag! * Gott trägt uns, er ist unsere Rettung. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 68 20 in der Elberfelder Bibel

Gepriesen sei der Herr Tag für Tag! Er trägt für uns {Last} , Gott ist unsere Rettung. //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 68 20 in der Neue Genfer Übersetzung

Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last; ja, er, Gott, ist unsere Rettung. /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 20 in der Schlachter 2000

Gepriesen sei der Herr! Tag für Tag trägt er unsere Last, Gott ist unser Heil! (Sela. )

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 68 20 in der New International Version

Our God is a God who saves; from the Sovereign LORD comes escape from death.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 68 20 in der Hoffnung für Alle

Gepriesen sei der HERR für seine Hilfe! Tag für Tag trägt er unsere Lasten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 68:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-68/vers-20 [gedruckt am 10.08.2026]