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Psalm 68,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 68 33 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr Mächtigen der Erde, singt zur Ehre Gottes, preist den Herrn mit Liedern!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 33 in der Lutherbibel

Ihr Königreiche auf Erden, singet Gott, lobsinget dem Herrn! Sela.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 33 in der Einheitsübersetzung

Ihr Königreiche der Erde, singet für Gott, * singt und spielt für den Herrn, [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 68 33 in der Elberfelder Bibel

Ihr Königreiche der Erde, singt Gott, spielt dem Herrn, //

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 68 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr Königreiche der Erde, preist Gott mit Gesang! Singt und spielt Psalmen für ihn, den Herrn, /​/

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 68 33 in der Schlachter 2000

Ihr Königreiche der Erde, singt Gott, lobsingt dem Herrn, (Sela)

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 68 33 in der New International Version

to him who rides across the highest heavens, the ancient heavens, who thunders with mighty voice.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 68 33 in der Hoffnung für Alle

Singt zur Ehre Gottes, spielt für ihn auf euren Instrumenten, ihr Völker dieser Erde!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 68:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-68/vers-33 [gedruckt am 12.08.2026]